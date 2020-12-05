Подачу тепла в жилые дома после аварии в Елабуге частично восстановили

ТАСС, 5 декабря. Отопление многоквартирных домов в городе Елабуге в Татарстане после аварии на теплотрассе частично восстановлено, тепло не поступает только в один микрорайон. Аварийные бригады еще не добрались до места аварии, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В котельной запущен один котел, для поднятия температуры в центральной сети теплоснабжения запущена газотурбинная установка. Вскрыли асфальт на месте аварии, подняли одну плиту, до места прорыва еще не добрались. Температура в сети [составляет] 43 градуса. Тепло в жилые микрорайоны (кроме 4-го микрорайона) поступает в полном объеме", - говорится в сообщении.

Прорыв на теплотрассе произошел около 14:15 мск в субботу, 5 декабря, без тепла осталось около 50 тыс. из более 73 тыс. жителей города, а также 17 социальных объектов. Восстановительные работы планировалось завершить ориентировочно в 20:00 мск 5 декабря.

По данным ведомства, на территории республики с 3 декабря установилась аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 9-16 градусов ниже климатической нормы. В Елабуге сейчас 18 градусов мороза.