Севастополь получит 1,5 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Севастополь получит 1,5 млрд рублей в течение пяти лет на модернизацию первичного звена здравоохранения, сообщил первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян, который посетил поликлиники города в субботу.

"В течение пяти лет на модернизацию первичного звена здравоохранения в Севастополе будет направлено более полутора миллиардов рублей. У руководства города уже есть планы, будет построена новая поликлиника, врачебная амбулатория, приобретено необходимое оборудование, автотранспорт", - приводит его слова пресс-служба правительства города.

По его словам, модернизацию планируется начать уже в 2021 году.

"Я хотел бы подчеркнуть такой положительный момент, что в Севастополе не только задействован коечный фонд стационаров, губернатором было оперативно принято решение о строительстве современного нового инфекционного модуля на уровне лучших стандартов, по хорошему проекту, который может быть рекомендован для других регионов нашей страны. Уже строится вторая очередь, здесь же оперативно организован кабинет КТ, что сейчас важно и востребовано. В Севастополе планируется строительство современной инфекционной больницы на территории будущего медицинского кластера. Возведение новых корпусов позволяет сохранить основной коечный фонд и, соответственно, сохранить доступность медицинской помощи для пациентов по неинфекционному профилю", - добавил Каграманян.

В сообщении пресс-службы отмечается, что Каграманян также предложил Севастополю помощь в организации повышения квалификации врачей на базе федеральных медицинских центров. Обучение будет проводиться в онлайн-режиме. В ближайшее время будут сформированы списки, составлен график и запущены образовательные программы.