Иностранные волонтеры признали Россию мировой столицей добровольчества

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Волонтеры из более чем 100 стран приняли участие в онлайн-марафоне "Мы вместе", при этом многие иностранцы называли Россию столицей мирового добровольчества. Об этом заявил в субботу первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко во время онлайн-марафона.

"На этом марафоне представители более 100 стран присоединялись (к онлайн-дискуссиям - прим. ТАСС) - День волонтера празднуют во всем мире. Я очень часто слышал в течение этих двух дней от наших иностранных коллег, что для них Россия - это пример, если хотите, столица мирового волонтерства", - сказал Кириенко.

Он отметил, что по данным социологов более 15 млн россиян, сказали, что в течение года хотя бы один раз принимали участие тех или иных добровольческих акциях.

"У нас продолжается борьбе с эпидемией, и, к сожалению, новогодние праздники будут с определенными ограничении. Появился шикарный проект, на мой взгляд, который называется "Новый год в каждый дом", когда волонтеры, одеваясь в костюм Деда Мороза, с подарками постараются обойти, в первую очередь, ребятишек в нуждающихся семьях, ребятишек с ограничениями по здоровью. Если мы все вместе захотим, то у каждого ребенка может быть радость Нового года - все мы одевались в Деда Мороза, чтобы детей поздравить", - добавил Кириенко.

Он рассказал, как поздравлял своего сына. "Сыну на тот момент было около трех лет, - сказал Кириенко. - До этого у меня получалось (оставаться неузнанным в костюме Деда Мороза - прим. ТАСС), а в этом году я его поздравил, изменив голос. После чего он сказал: "Мам, мне кажется, это наш папа". Мама, спросила, почему? На что сын ответил, что узнал по носкам".

В ходе марафона Кириенко также принял участие в акции "Елка желаний". Он снял с елки игрушку, на которой было написано новогоднее желание ребенка и пообещал его выполнить.

О марафоне

Онлайн-марафон "Мы вместе" открылся в пятницу. Мероприятие продлится 32 часа, основная тема - развитие международного партнерства для преодоления глобальных вызовов. В рамках марафона пройдут телемосты и прямые включения из регионов России и зарубежных стран, мастер-классы, дискуссии, мотивационные выступления.

Национальный день волонтера отмечается в России 5 декабря. В этот день в мире отмечается Международный день волонтера. С 2015 года в РФ ежегодно проводится форум добровольцев, который в 2018 году приобрел статус международного.

Акция "Мы вместе" началась 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Телефон горячей линии 8-800-200-34-11. Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. В конце сентября она возобновилась в ряде регионов в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.