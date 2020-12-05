В Коми запустили бесплатное такси для пациентов с подозрением на коронавирус

СЫКТЫВКАР, 5 декабря. /ТАСС/. Бесплатное такси начало доставлять пациентов с подозрением на коронавирус на прием к врачу в поликлинику и обратно в Сыктывкаре. В ближайшие дни такая система будет организована также в Ухте и Воркуте, сообщил в субботу глава Республики Коми Владимир Уйба.

"У нас заработало бесплатное такси для подвоза пациентов, это инновационная система, мы первые в стране это запустили. С 1 декабря в Сыктывкаре мы наняли 20 машин такси по договору, они работают по вызовам с кол-центров в поликлинике. Пациент звонит в кол-центр, вызывает врача на дом, и, если состояние его удовлетворительное, ему предлагают самому приехать на прием к врачу в поликлинику, отправляют за ним машину такси", - рассказал глава региона в прямом эфире "ВКонтакте".

Как отметил руководитель республики, водители такси прошли специальный отбор - это молодые ребята, здоровые, без хронических заболеваний. Водителей постарше не взяли, чтобы не подвергать их опасности. Они заинтересованы, им обеспечена хорошая ставка. Водители работают исключительно на доставке пациентов, подчеркнул Уйба.

В Сыктывкаре пациентов с подозрением на коронавирус, ОРВИ или грипп принимает отдельная поликлиника, в ней организовали два входа - для пациентов с подозрением на ковид, и для всех остальных. Так в регионе обеспечили доступ к врачам и снизили их временные затраты на дорогу к пациентам, пояснил глава Коми. "Когда врач сидит в поликлинике на приеме, он полностью одет и защищен, что, конечно, невозможно обеспечить на вызовах - перед каждой квартирой он не сможет полностью переодеваться. Мы посчитали, что так вдвое увеличиваем эффективность врача, если он работает на месте. Система работает шесть дней в неделю с 8 до 20 часов. В воскресенье - обычные вызовы, которые переносят на понедельник, или скорая помощь. В ближайшие дни эта система будет запущена в Ухте, а затем в Воркуте", - рассказал Уйба.

В регионе развернуто более 2,6 тыс. коек для пациентов с коронавирусом. До 15 января продлены действующие ограничения и введены новые. Приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация взрослых и детей. Запрещены культурно-массовые мероприятия, приостановлена работа досуговых, развлекательных, зрелищных организаций, ночных клубов, дискотек, детских игровых комнат. Всем предприятиям общественного питания запрещено проводить свадьбы, банкеты, поминки, корпоративы. Театрам и концертным организациям разрешено заполнять залы не более чем наполовину. Гражданам 65 лет и старше, а также лицам с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) предписано по 20 января соблюдать самоизоляцию.

На 5 декабря в Коми выявлен 22 791 заразившийся коронавирусом, прирост за сутки - 293 случая. Такой прирост по суточному количеству заболевших держится с 14 ноября. Выздоровели 18 677 человек, умерли 396 за весь период пандемии.