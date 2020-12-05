В Коми 1,4 тыс. школьников 9-х и 11-х классов смогут обучиться рабочим специальностям

СЫКТЫВКАР, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Коми организовали в этом году курсы профессиональной подготовки для школьников. С 1 ноября 1,4 тыс. учащихся 9-х и 11-х классов проходят обучение, ребята получают навыки поварского дела, механика, оператора ЭВМ, что поможет в быту и способствует выбору своего дела, рассказал в субботу глава региона Владимир Уйба.

"С 1 ноября этого года учащиеся 9-х и 11-х классов пройдут курсы профподготовки по различным специальностям, охвачено 1 400 учащихся. Какие это специальности: Воркутинский политехнический техникум обучает профессиям повара, оператора ЭВМ, воркутинский горно-экономический - секретарей-администраторов, воркутинский медицинский обучает на младших медсестер. Такой курс будет и в Ухтинском медколледже", - рассказал Уйба в прямом эфире "ВКонтакте".

В Печоре школьники пройдут обучение на продавца непродовольственных товаров, парикмахера и сантехника, в Инте и Усинске - на секретарей-администраторов. В Усинске могут также обучить на электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, что поможет и в быту. Очень востребовано научиться водить автомобиль категории "В", это смогут учащиеся в Сыктывкаре, Воркуте, Печоре, Сосногорске и еще в пяти районах. В Сыктывдинском районе подготовят будущих поваров, цветочниц и младших воспитателей. В столице республики обучат профессии повара, секретаря-машинистки, художника-оформителя и многому другому, рассказал глава региона.

"Профубучение началось в ноябре и завершится в мае 2021 года. На эти цели мы запланировали в бюджете 10 млн рублей, чтобы работа оплачивалась. Это поможет школьникам сориентироваться, возможно, поварами не станут, но основы, навыки поварского дела или механика получат. Эту работу будем продолжать и наращивать", - подытожил Уйба.