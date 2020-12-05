Экоактивисты провели акцию протеста против строительства тоннеля вблизи Стоунхенджа

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Британские активисты природозащитного движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") устроили акцию протеста против строительства автомобильного тоннеля вблизи Стоунхенджа. Об этом в субботу сообщила радиостанция LBC.

Отмечается, что протестующие в нарушение правил посещения исторического объекта подошли вплотную к нему и развернули баннер с надписью "Прекратите строительство дорог". Представитель организации "Английское наследие", которая занимается управлением значимых памятников страны, включая Стоунхендж, заявил радиостанции о недопустимости поведения активистов, действия которых "представляют опасность для объекта и туристов". После начала акции на странице Стоунхенджа в Twitter появилась информация о закрытии памятника для посещения до конца текущего дня.

В ноябре министр транспорта Великобритании Грант Шэппс одобрил пятилетний план госкорпорации Highways England по строительству новых автомобильных трасс, на реализацию которого планируется выделить 27,4 млрд фунтов ($36,8 млрд). Предполагается, что 1,7 млрд фунтов ($2,2 млрд) из этой суммы пойдут на создание тоннеля вблизи Стоунхенджа. Тем самым власти хотят снизить загруженность шоссе A303, которое связывает графства Хэмпшир и Девон на юге Англии и по которому автолюбители добираются до Стоунхенджа. Ожидается, что строительство тоннеля протяженностью около 3 км начнется в 2023 году и завершится к 2028 году.

Стоунхендж - группа гигантских камней до 6,5 метров высотой, установленных кругом на Солсберийской равнине (графство Уилтшир, Юго-Западная Англия) в период между 3000 и 2000 годами до нашей эры. Памятник, расположенный в 130 км от Лондона, не сохранился в первозданном виде, но многотонные стоячие камни до сих пор впечатляют каждого, кто оказывается рядом с ними. В 1986 году сам Стоунхендж и его окрестности, которые также интересны с точки зрения археологии, были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.