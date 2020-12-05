Команда из Сочи выиграла конкурс по расшифровке записей Петра I цифровыми технологиями

ТАСС, 5 декабря. Команда из четырех специалистов по цифровым технологиям из Сочи одержала победу в хакатоне на создание программного обеспечения для расшифровки рукописей императора Петра I. Подведение итогов конкурса, проведенного Сбером и Российским историческим обществом, проходило в формате онлайн в субботу.

Первое место заняли Илья Смолин, Алексей Шаненков, Максим Новопольцев и Денис Карачев. Они стали обладателями приза в 1 млн рублей. Как сообщили организаторы, решения победителей могут расшифровать рукописную книгу объемом 700 страниц за 20 минут с почти стопроцентной точностью. Модель победителей распознает 97,6% символов. Человек с ходу может распознать только 40%. Награду за второе место - 400 тыс. рублей - получил житель Санкт-Петербурга Владислав Крамаренко. За третье место были награждены Сергей Арефьев и Роман Пьянков из Санкт-Петербурга. Им вручены 200 тыс. рублей.

Хакатон был проведен также для специалистов младше 18 лет. Победителем в этой категории стал Даниил Самерман из Санкт-Петербурга, также получивший 1 млн рублей. Второе место и 400 тыс. рублей достались Вадиму Тимакину из Пензы и Максиму Жданову из Бийска. А третье место и 200 тыс. рублей - Елене Фоминой.

Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский отметил, что данный проект может стать одним из важнейших в преддверии 350-летия со дня рождения Петра I, которое будет отмечаться в 2022 году. "Петр I оставил после себя много документов. Он писал много, писал быстро, писал плохим почерком, с сокращениями, с использованием иностранных слов. Сейчас большая научная проблема - разобрать рукописное наследие Петра", - пояснил он.

По его словам, идея распознать и издать все рукописное наследие первого российского императора появилась еще к его 200-летию. "Эта работа идет не так быстро, потому что в определенный момент времени на протяжении 150 последних лет в нашей стране только несколько историков в состоянии разобрать, что Петр написал. Так бы шло еще 150 лет, если бы не вся замечательная команда, которая сделала base line и вынесла его на хакатон", - отметил Могилевский, подчеркнув, что Петр сам был сторонником инноваций, поддерживал появление новых технологий в России.

Результаты конкурса были озвучены в рамках международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey (AI Journey). Digital Петр - это совместный проект фонда "История Отечества", Российского исторического общества и Сбера, нацеленный на создание программного обеспечения для распознавания автографов Петра Великого и кириллического текста конца XVII - начала XVIII вв.