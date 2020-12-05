NBC: смертность от COVID-19 за минувшую неделю превысила в США 2 тыс. человек в сутки

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек в сутки умирали в США в течение прошедшей недели от последствий заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщила в субботу телекомпания NBC со ссылкой на собственные подсчеты.

Так, по информации телекомпании, среднее суточное число жертв COVID-19 в США составляло в последние семь дней 2 125. В прошлый раз этот показатель превышал 2 тыс. случаев в сутки в апреле. При этом суточное число новых случаев заражения в стране, которое в среду впервые с начала пандемии превысило 200 тыс., в среднем за минувшую неделю составило 182 296.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 14,42 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 279 629 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.