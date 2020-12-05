В Коми планируют вдвое снизить плату населения за дрова

СЫКТЫВКАР, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Коми снизили за счет регионального бюджета плату населения за дрова на 25% и намерены понизить ее еще больше, уменьшив наполовину, сообщил в субботу глава региона Владимир Уйба.

"Плата за дрова была почти 38 рублей за кубометр, а с 10 января 2020 года средняя ставка выросла аж на 134%. Это федеральная поправка, мы вынуждены были ее применить, этот куб стал стоить 88 рублей, но мы сумели за счет республиканского бюджета снизить на 25%. Этот кубометр будет стоить 66,36 рубля с 1 января 2021 года. Но и это большие деньги. Раз мы пока не можем обеспечить каждое село централизованным теплом, то должны как минимум на 50% снизить стоимость кубометра дров, тем более что дрова за околицей, в нашем же лесу", - рассказал Уйба в прямом эфире "ВКонтакте".

По возможности дрова будут заменять на более эффективное биотопливо, сообщил он. "Сегодня мы отправляем биотопливо за рубеж, в ту же Италию, а свои дома не отапливаем. Поэтому будем стимулировать производителя на полный цикл переработки и максимально год за годом будем снижать стоимость дров, топлива для потребителя", - подытожил Уйба.

Помимо этого, делянки для собственной заготовки древесины на дрова, ремонта дома, бани или других хозпостроек будут выделять не далее чем за 10 км от населенного пункта. "Для промышленных предприятий нужно выделять участки за 50 и более км. Мы много раз обсуждали это на сельских сходах, что нужно сохранить леса нетронутыми вокруг деревень для сбора дикоросов. Именно так мы заложили в лесной план Республики Коми на 2020-2030 годы, над которым долго работали, там все эти нормы заложены", - сказал глава республики.

Коми - один из крупных лесных регионов России. Общий запас древесины оценивается в 2,8 млрд кубометров, более 80% составляют ценные хвойные породы - ель и сосна. Общая расчетная лесосека составляет 33 млн кубометров, она осваивается примерно на четверть, ежегодный объем лесозаготовки - около 9 млн кубометров.