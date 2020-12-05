Ведерников пояснил данные о резком суточном росте заражения COVID-19 в Псковской области

"В регионе зафиксирована серьезная "свечка" в статистике подтвержденных тестов новой коронавирусной инфекции - разово 880 случаев. Но это не резкое и серьезное увеличение числа заболевших ковидом. Ситуация обусловлена полной обработкой накопившихся долгов в ПЦР-лабораториях региона. Задержка техническая, всем пациентам своевременно была оказана медицинская помощь, часть из них уже выписана", - написал Ведерников.

ТАСС, 5 декабря. Резкое увеличение статистических данных по приросту инфицирования коронавирусом в Псковской области, до 880 случаев за сутки вызвано технической задержкой в лабораторной обработке ПЦР-тестов, сообщил в субботу губернатор Михаил Ведерников на официальной странице администрации региона в Instagram .

Он подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в регионе сложная, но под контролем, все необходимые мероприятия реализуются, и сообщил, что уже назначена служебная проверка. "Почему так произошло - разговор отдельный. Уже назначена служебная проверка и без внимания эта ситуация, безусловно, не останется. Оргвыводы тоже будут сделаны", - написал губернатор, напомнив, что ранее прогнозировался скачок, но в итоге количество задержавшихся тестов на практике оказалось несколько выше, чем предполагалось.

По словам главы региона, лаборатории продолжат плановую работу теперь уже без долгов, с соблюдением всех действующих регламентов. "Через 1-2 недели с помощью нового оборудования увеличим ежедневное количество тестируемых - планируем выйти на показатель в 1 600-1 700 исследований. Ранее эта цифра была меньше на 500 тестов", - написал он.

По информации оперативного штаба, на 5 декабря в Псковской области лабораторно подтверждено 13 298 случаев заражения, выздоровели 7 179, умерли 76 человек. С 4 по 5 декабря количество заболевших COVID-19 составило 198, выздоровлений 117, смертельных случаев за сутки не зарегистрировано.