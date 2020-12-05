Глава Минздрава России положительно оценил усилия Калининграда в борьбе с коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил своевременность решений в борьбе с коронавирусом, которые принимаются в Калининградской области. Об этом сообщила в субботу пресс-служба областного правительства по итогам совещания, которое провел министр с представителями региональных властей.
"Сегодня в регионе принимаются своевременные решения по борьбе с коронавирусом и идет мобилизация всех служб. Также хочу отметить, что идет снижение темпов прироста показателей по сердечно-сосудистым заболеваниям", - сказал министр, которого цитирует пресс-служба.
В совещании приняли участие полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Антон Алиханов, министр здравоохранения области Александр Кравченко, представители Минздрава России, руководители территориальных органов федеральных ведомств, главные внештатные специалисты регионального минздрава, медицинских учреждений.
Алиханов сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе продолжает оставаться непростой, и областное правительство продолжает стараться снизить уровень распространения заболевания, закупив дополнительное оборудование, аппараты КТ и ИВЛ, кислородные концентраторы. Пациентов с COVID-19 и пневмониями принимают 27 стационаров. Гуцан в свою очередь отметил, что Калининградская область находится на 65 месте по числу заболевших коронавирусом, и большинство показателей находится на уровне общероссийских значений.
По итогам визита министр здравоохранения РФ поручил представителям Минздрава России сформировать пакет рекомендаций по улучшению оказания медицинской помощи в регионе как пациентам с коронавирусом, так и по другим направлениям.