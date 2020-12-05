Глава Минздрава России положительно оценил усилия Калининграда в борьбе с коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил своевременность решений в борьбе с коронавирусом, которые принимаются в Калининградской области. Об этом сообщила в субботу пресс-служба областного правительства по итогам совещания, которое провел министр с представителями региональных властей.

"Сегодня в регионе принимаются своевременные решения по борьбе с коронавирусом и идет мобилизация всех служб. Также хочу отметить, что идет снижение темпов прироста показателей по сердечно-сосудистым заболеваниям", - сказал министр, которого цитирует пресс-служба.