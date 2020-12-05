ОНФ запустил флешмоб "Мой первый раз", посвященный добровольческой деятельности

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) дали старт флешмобу "Мой первый раз", в ходе которого участники рассказывают о начале волонтерской деятельности. Об этом во время онлайн-марафона "Мы вместе" рассказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

"Мы запустили в интернете историю про "Мой первый раз", ребята рассказывают, как в первый раз ходили волонтерить. И с таким удовольствием они это делают, что я еще раз убедился, волонтерство - это про любовь", - сказал Кузнецов.

В рамках акции участники должны выкладывать в социальных сетях короткие видеоролики, рассказывающие о первых шагах в добровольчестве. Видео должны быть помечены хештегами: #МойПервыйРаз, #ВолонтерствоЭтоЛюбовь и #МыВместе.

Кузнецов добавил, что ОНФ намерен стать домом для волонтеров. "Чтобы у них [добровольцев] было все необходимое, чтоб каждый, кто готов потратить свое время на волонтерство, мог найти эту возможность через ОНФ", - отметил он.

В свою очередь советник руководителя исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов рассказал о пяти шагах, которые ОНФ, Ассоциация волонтерских центров и Общественная палата РФ предлагают предпринять для государственной поддержки НКО в условиях продолжения распространения коронавирусной инфекции. В частности, активисты предлагают продлить мораторий на проведение проверок НКО на 2021 год по аналогии с 2020 годом, продлить льготную аренду, отсрочку по аренде госимущества до октября 2021 года, а также "обнулить страховые взносы за 1-й квартал 2021 года".

О марафоне

Онлайн-марафон "Мы вместе" открылся в пятницу. Мероприятие продлится 32 часа, основная тема - развитие международного партнерства для преодоления глобальных вызовов. В рамках марафона пройдут телемосты и прямые включения из регионов России и зарубежных стран, мастер-классы, дискуссии, мотивационные выступления.

Национальный день волонтера отмечается в России 5 декабря. В этот день в мире отмечается Международный день волонтера. С 2015 года в РФ ежегодно проводится форум добровольцев, который в 2018 году приобрел статус международного.