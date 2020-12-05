В МЧС уточнили правила запуска пиротехники с 1 января 2021 года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Использовать неопасную пиротехнику в зданиях можно будет с 1 января 2021 года только на концертах и спортивных мероприятиях для создания спецэффектов, внутри других объектов, в том числе в жилых домах, применение пиротехники запрещено за исключением бенгальских огней и хлопушек. Это уточнили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Согласно п. 442 правил противопожарного режима, которые вступают в силу 1 января, применение пиротехнических изделий бытового назначения запрещается в зданиях и сооружениях любого функционального назначения, на территориях пожароопасных и взрывоопасных объектов, на балконах и лоджиях, на объектах культурного наследия, а также при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность использования пиротехники. Исключения составляют только хлопушки и бенгальские свечи, которые соответствуют первому (самому низкому) классу опасности", - сообщили МЧС. Пиротехнику также нельзя использовать лицам младше установленных производителем изделия возрастных ограничений.

В то же время при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей "в зданиях и сооружениях допускается применение пиротехнических изделий не выше второго класса опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий" для создания специальных сценических и огневых эффектов". Регламент проведения таких мероприятий требует согласования с органами местного самоуправления не менее чем за 14 календарных дней до дня их проведения.

К первому классу относятся бенгальские огни и хлопушки, ко второму - небольшие фонтаны и наземные фейерверки, а также мелкие петарды, радиус опасной зоны которых не превышает пяти метров.