Карелия и Финляндия договорились разработать трансграничные турмаршруты в 2021-2023 годах

ТАСС, 5 декабря. Глава Карелии Артур Парфенчиков и руководители двух финских регионов - Северной и Южной Карелии - подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма на 2021-2023 годы. Они договорились о создании в этот период новых туристических маршрутов и развитии придорожной инфраструктуры, сообщили в субботу ТАСС в правительстве региона.

"В рамках трансграничного сотрудничества планируется организовать общие маршруты, новые кемпинги, отремонтировать дороги. Соответствующее соглашение 4 декабря подписали глава Карелии и руководители двух финских регионов. В онлайн-встрече приняли участие глава республики Артур Парфенчиков, генеральный директор компании по развитию туризма Северной Карелии VisitKarelia Яякко Лёппёнен, консул Финляндии в Петрозаводске Йоханнес Пуукки, руководители региональных союзов Северной и Южной Карелии Ристо Поутиайнен и Сату Сиканен", - сообщили в пресс-службе.

По словам начальника Управления туризма Карелии Ивана Кипрухина, в ходе круглого стола, который прошел в формате онлайн, была подписана дорожная карта, согласно которой стороны приступят к детальной разработке концепции сотрудничества в 2021 году. "Арктика признана особой экономической зоной с применением существенных мер поддержки для бизнеса. Резидентом Арктической зоны России может стать и финский инвестор, планирующий реализовать проект на арктических территориях республики. Также возможен вариант совместного проекта", отметил Иван Кипрухин.

Он рассказал ТАСС, что на маршруте через пропускной пункт "Вяртсиля" в районе горного парка "Рускеала" ФКУ "Упрдор "Кола" благоустроит и расширит площадку, подведет электричество, сделает безопасные съезды, полосы разгона, договоренность уже достигнута. В районе Лахденпохья ведется работа с российским инвестором по оборудованию многофункциональной зоны, решаются земельные вопросы, поиск инвесторов продолжается, определяются дополнительные точки развития придорожного сервиса.

"Нам еще предстоит совместно с финскими коллегами разработать концепцию перекрестных фестивалей музыкальных, гастрономических, фестиваля о рыбалке. Кроме того, мы надеемся, что эта подписанная дорожная карта станет нашим аргументом для обоснования передачи дороги от трассы Кола до пункта пропуска "Суоперя" (Лоухский район) в федеральную собственность, это возможность получения финансирования на ее благоустройство. Еще в планах - модернизация пунктов пропуска, через "Сювяоро" идет грузовое движение, а его следовало бы сделать международным", - сказал Кипрухин.

Он добавил, что Финляндия со своей стороны уже запланировала к 2024 году дать статус международного этому пункту пропуска, это будет способствовать притоку туристов в регион. "Осталось российской стороне подтвердить эти намерения, у нас есть время до 2024 года", - подытожил Кипрухин.