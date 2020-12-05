В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 72. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 9 349 человек, у которых был подтвержден коронавирус. На 5 декабря в Москве было зафиксировано более 640 тыс. случаев инфицирования, в общей сложности в городе вылечились более 485,3 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились более 65,9 млн человек, свыше 1,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 2 431 731 случай заражения, выздоровели 1 916 396 человек, умерли 42 684. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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