Президент РГГУ отметил важность русского языка как инструмента продвижения науки

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Русский язык на постсоветском пространстве стал не только языком международного общения, но и важнейшим инструментом реализации достижений гуманитарного знания. Такое мнение высказал в субботу ТАСС по итогам онлайн-заседания форума ректоров гуманитарных университетов и деканов гуманитарных факультетов вузов СНГ глава координационного совета форума, президент Российского государственного гуманитарного университета Ефим Пивовар.

"Русский язык в образовании, гуманитарном прежде всего, становится инструментом реализации достижений гуманитарного знания во всех странах. Потому что без русского языка невозможно ни получить информацию, ни передать результаты достижений в мир. Это важнейший инструмент для продвижения науки и для получения признания", - сказал Пивовар.

Также он отметил важность изучения национальных языков, культурного и исторического наследия стран СНГ. По его словам, участники форума приняли решение о мониторинге достижений в изучении русского языка и национальных языков во всех странах содружества.

Новые вызовы

Участники онлайн-заседания обсудили новые вызовы, которые ставят перед гуманитарным образованием, в частности, цифровизация, прорывные достижения науки и пандемия коронавируса.

"Уже и в ходе подготовки, и в ходе самого форума стало ясно, что мы правы были в том, что перед гуманитарным образовательным сообществом проявились еще более обостренно новые вызовы. С одной стороны они связаны, конечно, с "цифровым поворотом" и цифровизацией образования в целом. Это, конечно, очень важный вызов для гуманитариев. С другой стороны, сама эпидемиологическая обстановка привела к совершенно новым форматам образовательного процесса. Конечно, есть и другие вызовы. Вот, например, биотехнологическая революция приводит к новым этическим проблемам, которые для гуманитариев тоже крайне важны. Есть и достижения в естественных науках и на стыке естественных и гуманитарных наук, которые тоже требуют мобилизации наших усилий и новых подходов. То есть речь идет не только о прошлом, но и о настоящем и будущем прежде всего", - рассказал он.

По словам Пивовара, одной из важнейших тем является также устойчивое развитие. "Это сейчас очень важное понятие для многих стран, в том числе и нашей страны тоже. И образование в целом, и гуманитарное как часть его - это очень важный фактор для успеха устойчивого развития", - отметил президент РГГУ.

Онлайн-заседание

Форум должен был пройти в очном формате, однако из-за пандемии коронавируса пришлось провести его в виде видеоконференции. "Была очень длительная подготовка, встреча должна была пройти в Москве, и мы два раза переносили ее в этом году - по плану она должна была пройти ранней весной, потом перенесли на позднюю весну-лето, потом на осень, но, к сожалению, уже мы не можем это делать [переносить на более поздние сроки]. И надеемся, что в 2022 году теперь уже проведем очную встречу", - сказал Пивовар.

По его словам, в ходе форума наметились несколько конкретных задач. "Например, мы хотим заняться вопросом, который касается нас всех, - это тридцатилетие независимого развития всех наших стран - ведь в следующем году будет как раз 30 лет СНГ - и не с точки зрения самого значения этой даты, а с точки зрения дальнейшего развития этих стран", - сказал он.

Пивовар добавил, что это касается и развития гуманитарного образования в странах СНГ. "Есть общие и частные моменты. Например, с одной стороны, это, конечно, опора на свои национальные традиции в образовании, с другой стороны - стремление всех как можно скорее получить международный опыт и внедрить его как можно быстрее в свою практику, но в то же время и поиски путей использования достижений и советского периода", - сказал он.

В ходе форума, отметил президент РГГУ, "намечены определенные шаги как на ближайшую, так и на более дальнюю и очень длительную перспективу по всей проблематике". Кроме того, вскоре планируется запустить постоянно действующий сайт форума. "Также мы хотим регулярно издавать в электронном виде работы, в которых будут характеризоваться научно-методические и учебно-методические достижения. Речь идет не о науке как таковой, а именно о продвижении новаций в образовательный и научный процесс в вузах стран постсоветского пространства", - рассказал он. В частности, в 2021 году ожидается публикация материалов самого форума, в частности, докладов и информационных материалов от вузов-участников.