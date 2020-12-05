NYT: ученые считают, что дипломаты США пострадали от нацеленного воздействия радиоволн

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Ученые в США пришли к выводу, что американские дипломаты за рубежом могли пострадать в результате направленного воздействия радиочастотной энергии. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении доклад американских Национальных академий наук, инженерного дела и медицины (НАН), составленного по заказу Госдепартамента США.

По сведениям издания, ученым была поставлена задача изучить природу недомоганий, которые наблюдались после некоего внешнего воздействия у американских должностных лиц, несущих службу за рубежом, в том числе в Китае и на Кубе. Наиболее вероятной версией ухудшения здоровья американских дипломатов стало, по мнению ученых, то, что они подверглись воздействию "направленной импульсивной радиочастотной энергии". При этом специалисты не исключают, но считают маловероятным то, что недомогания могли быть вызваны также побочными факторами, такими как химическое отравление или инфекционное заболевание.

Как пишет газета со ссылкой на поступивший в ее распоряжение доклад, ученые НАН склоняются к версии о том, что дипломаты США пострадали в результате злонамеренных действий. Об этом якобы свидетельствует специфика радиочастотного воздействия, которое не носило постоянный характер и вряд ли было вызвано работой бытовых приборов, в том числе мобильного телефона. Кроме того, ученые отмечают, что симптомы, которые испытывали американские дипломаты, свидетельствуют о том, что предполагаемое воздействие носило направленный характер. Это, по их мнению, также говорит в пользу версии о том, что чиновники США подверглись умышленной атаке.

Газета подчеркивает, что доклад, составленный по заказу Госдепа, был в конце недели представлен некоторым американским законодателям. Согласно заявлению американского внешнеполитического ведомства, которое цитирует The New York Times, в Госдепартаменте надеются, что новые данные "помогут прийти к заключению о том, что в действительности произошло".

Госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции в конце октября текущего года заявил, что американские власти продолжают расследование так называемых акустических атак на своих дипломатов за рубежом. При этом он отмечал, что администрация пока не может предоставить какой-либо полный анализ случившегося. Шеф американской дипломатии подчеркнул, что власти стремятся разобраться в ситуации и "привлечь виновных к ответственности" в случае необходимости.

"Акустические атаки"

Администрация США утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 20 американских дипломатов. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США в свете произошедшего отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне.

Власти Кубы неоднократно отвергали причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

Весной 2018 года в США появились сообщения о том, что сотрудник американского консульства в Гуанчжоу мог подвергнуться "акустической атаке", подобной тем, от которых ранее, с точки зрения вашингтонской администрации, пострадали дипломаты США на Кубе. В свою очередь правительство КНР подчеркнуло тогда, что не обнаружило признаков "акустической атаки" на сотрудника американского консульства.