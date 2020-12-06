В Гидрометцентре сообщили, что опасная волна холода накроет некоторые регионы России

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Волна холода прогнозируется в Астраханской, Оренбургской, Самарской, Тамбовской, Воронежской областях и в республике Татарстан в ближайшие дни. Температура будет ниже нормы в этот период на 7-10 градусов, что является опасным явлением, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Волной холода называют падение зимних температур ниже нормы на 7 и более градусов в течение долгого времени.

"Экстренная информация - штормовое предупреждение в связи с холодной погодой в ряде регионов. Это так называемая волна холода. В период до 9 декабря в северных, центральных районах, а также южных районах Астраханской области аномально холодная погода - ниже нормы на 10 градусов. Аналогичная ситуация в Оренбургской области, Самарской области, там температура ниже нормы на 9 градусов и более", - сообщил он.

Кроме того, волна холода накроет Тамбовскую область, Татарстан, Воронежскую область.

По словам Вильфанда, прежде всего эта информация направляется властным структурам и коммунальным службам регионов, чтобы минимизировать последствия волн холода. "Если длительный период температура ниже нормы больше, чем на 7 градусов - это опасное явление, <...> нужно к этому готовиться, обеспечивать заранее производственные и жилые помещения теплом", - отметил метеоролог.