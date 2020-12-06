СМИ: британские власти готовы использовать самолеты ВВС для доставки вакцины Pfizer

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Правительство Великобритании рассматривает возможность использования авиации Королевских ВВС для доставки в страну вакцины от коронавируса нового типа американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Об этом в воскресенье сообщила еженедельная газета Observer со ссылкой на источники.

На текущей неделе первые 800 тыс. доз вакцины были доставлены в Соединенное Королевство из Бельгии, где производится препарат, на грузовиках через Евротоннель, проходящий под проливом Ла-Манш. Однако в условиях неопределенности вокруг заключения соглашения о будущих отношениях с ЕС после Brexit британские власти готовятся к варианту, при котором им придется задействовать ВВС страны. Лондон полагает, что отсутствие торговой сделки с Брюсселем может привести к тому, что грузы с вакциной будут длительное время проходить таможенную проверку в портах. "Такие планы обсуждались. Мы прибегнем к помощи военнослужащих в случае необходимости", - приводит издание слова представителя Министерства здравоохранения Великобритании.

Вакцины Pfizer и BioNTech

В среду британское независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) первым в мире одобрило использование вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech. Власти королевства информировали, что заключили предварительные контракты на поставку в 2020-2021 годах 40 млн доз данного препарата, который, как стало известно 9 ноября, успешно прошел третью фазу испытаний. Согласно промежуточным результатам, риск заразиться коронавирусом при применении этой вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Ожидается, что к концу текущего года Лондон получит около 5 млн доз препарата, которых хватит на вакцинацию 2,5 млн человек.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, включая осуществление торговли по правилам единого европейского рынка. До конца переходного периода, продлевать сроки которого британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.

По итогам прошедшего в субботу телефонного разговора премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен стороны заявили о сохраняющихся разногласиях по вопросам распределения квот на вылов рыбы и так называемых единых правил игры (то есть обеспечения равной конкуренции для британских и европейских компаний). В то же время Джонсон и фон дер Ляйен поручили своим переговорщикам возобновить в воскресенье консультации в Брюсселе, прерванные 4 декабря из-за невозможности сблизить позиции. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые правила торговли, так и не удастся заключить, стороны начнут торговать по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот, как только закончится переходный период (31 декабря 2020 года).

Всего из-за вызванных коронавирусом осложнений в Великобритании умерли свыше 61 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Европе. Число инфицированных в стране превысило 1,7 млн.