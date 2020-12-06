Парижская Архиепископия русских приходов и Галльская митрополия условились завершить споры

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Глава Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции (в ноябре 2019 года воссоединилась с РПЦ) митрополит Дубнинский Иоанн (Реннето) и митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) подписали соглашение об окончании конфликтной ситуации, сложившейся после решения Константинопольского патриархата о роспуске архиепископии.

"4 декабря 2020 года был подписан договор, в котором констатируется выход из конфликтной ситуации, - отмечается в сообщении на сайте архиепископии. - Этого удалось добиться на основе совместных действий, предпринятых как митрополитом Иоанном и Архиепископией приходов русской традиции, так и митрополитом Галльским Эммануилом и приходами, которые <...> высказались за такое решение".

Как отмечается в документе, "в ходе этого зачастую болезненного процесса сформировалась новая реальность: с одной стороны, желание части приходов следовать решениям Священного синода и оставаться в подчинении Вселенского патриархата, а с другой стороны, обеспечить присоединение Архиепископии приходов русской традиции в Западной Европе к Московскому патриархату, подтвержденное 3 ноября 2019 года предоставлением патриаршей и синодальной грамоты". "Все это обусловило необходимость заключения соглашения, которое было бы признано всеми, чтобы обеспечить хорошие отношения между общинами", - заявляют стороны.

В соглашении, в частности, отмечается, что стороны заявляют о необходимости обеспечить взаимное признание и неукоснительное соблюдение решений приходов и общин путем сохранения средств, в том числе материальных, организовать и обеспечить братское и церковное сосуществование между общинами различных митрополий, гарантировать всеобщий доступ к богатому общему духовному и культурному наследию.

Грамота о единстве

Священный синод Константинопольского патриархата 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе. Внеочередное собрание архиепископии проголосовало затем против решения о ее упразднении. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в архиепископию обращение, в котором выразил готовность принять ее в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности ее управления.

В сентябре 2019 года глава архиепископии архиепископ Хариупольский (ныне - митрополит Дубнинский) Иоанн обратился к патриарху Кириллу с просьбой о вступлении в каноническое единство с РПЦ. Священный синод РПЦ постановил принять в свою юрисдикцию ряд попросивших об этом священнослужителей архиепископии во главе с Иоанном. 3 ноября в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл вручил ему грамоту о единстве архиепископии с РПЦ. Таким образом, в Русскую православную церковь вернулась последняя из структур, созданных эмигрировавшим после Гражданской войны духовенством.