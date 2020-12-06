РПЦ приветствует соглашение Парижской архиепископии с Галльской митрополией

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) приветствует мировое соглашение Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с центром в Париже с Галльской митрополией Константинопольского патриархата об отсутствии взаимных претензий, сказал ТАСС в воскресенье заместитель председателя Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"Русская православная церковь с готовностью приняла те общины в составе архиепископии в Западной Европе, которые того пожелали, и ни к кому претензий не предъявляла. Если теперь и пожелавшие оставаться в юрисдикции Галльской митрополии Константинопольского патриархата согласились с этим добровольным выбором и обещали его уважать, - конечно, это можно только приветствовать. Дай Бог, чтобы мир был прочным", - сказал он.

4 декабря глава архиепископии митрополит Дубнинский Иоанн (Реннето) и митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) подписали в Париже совместное коммюнике. В качестве цели документа заявлена необходимость обеспечить мирные отношения между архиепископией, перешедшей в Московский патриархат, и приходами, оставшимися в составе Галльской митрополии, и констатируется добровольность этого выбора.

История вопроса

Священный синод Константинопольского патриархата 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе. После этого в феврале этого года внеочередное собрание архиепископии проголосовало против решения о ее упразднении. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в архиепископию обращение, в котором выразил готовность принять ее в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности ее управления.

В сентябре 2019 года глава архиепископии архиепископ Хариупольский (ныне - митрополит Дубнинский) Иоанн (Реннето) обратился к патриарху Кириллу о вступлении в каноническое единство с РПЦ. Священный синод РПЦ постановил принять в свою юрисдикцию ряд обратившихся с просьбой об этом священнослужителей архиепископии во главе с возглавляющим ее архиепископом Иоанном, при этом ряд приходов архиепископии остался в составе Константинопольского патриархата. 3 ноября в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл вручил ему грамоту о единстве архиепископии с РПЦ. Таким образом, в Русскую церковь вернулась последняя из структур, созданных эмигрировавшим после гражданской войны духовенством.