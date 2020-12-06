В Елабуге полностью восстановили теплоснабжение после аварии на теплотрассе

КАЗАНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Специалистам удалось восстановить теплоснабжение после прорыва теплотрассы в городе Елабуга в Татарстане. Аварийно-восстановительные работы завершены, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

"В 03:10 мск 6 декабря 2020 года аварийно-восстановительные работы в Елабуге завершены, теплоснабжение жителей четвертого микрорайона восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, сообщение от ЕДДС Елабужского муниципального района об отключении теплоснабжения поступило накануне в 14:15 мск. Всего под отключение попали 220 многоквартирных домов с населением 50 тыс. человек и 17 социально значимых объектов. Всего население Елабуги составляет 73 817 человек, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану. Причиной аварии стал прорыв теплотрассы диаметром 720 мм в районе дома №3 по улице Гиззата в Елабуге.

По данным МЧС, в Татарстане с 3 декабря установилась аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 9-16 градусов ниже климатической нормы. В Елабуге сейчас 21 градус мороза.