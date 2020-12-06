Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса будет готова на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Американская вакцина от нового коронавируса будет одобрена американским регулятором на следующей неделе, после чего в стране начнется вакцинация населения. Уверенность в этом выразил в субботу президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Джорджия.

"И они начнутся на следующей неделе. И мы начнем вакцинацию", - сказал глава государства. По его мнению, благодаря усилиям его администрации процесс разработки вакцины в США был невероятно быстрым. "У другой администрации это заняло бы пять лет. Нам понадобилось семь месяцев", - убежден республиканец.

Администрация США выделила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн американской компании Moderna, $456 млн - Johnson & Johnson, $1,2 млрд предоставлены британско-шведской AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США назначило на 10 декабря заседание по вопросу одобрения применения вакцины, разработанной Pfizer и германской BioNTech. Фирмы подали соответствующую заявку в управление 20 ноября. Позже заявку на одобрение своей вакцины направила также Moderna. Ранее сообщалось, что власти США рассчитывают уже 11 или 12 декабря начать прививать жителей страны от нового коронавируса.