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Пандемия COVID-19

Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса будет готова на следующей неделе

По словам президента США, благодаря усилиям его администрации процесс разработки вакцины был невероятно быстрым

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Американская вакцина от нового коронавируса будет одобрена американским регулятором на следующей неделе, после чего в стране начнется вакцинация населения. Уверенность в этом выразил в субботу президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Джорджия.

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"И они начнутся на следующей неделе. И мы начнем вакцинацию", - сказал глава государства. По его мнению, благодаря усилиям его администрации процесс разработки вакцины в США был невероятно быстрым. "У другой администрации это заняло бы пять лет. Нам понадобилось семь месяцев", - убежден республиканец.

Администрация США выделила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн американской компании Moderna, $456 млн - Johnson & Johnson, $1,2 млрд предоставлены британско-шведской AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США назначило на 10 декабря заседание по вопросу одобрения применения вакцины, разработанной Pfizer и германской BioNTech. Фирмы подали соответствующую заявку в управление 20 ноября. Позже заявку на одобрение своей вакцины направила также Moderna. Ранее сообщалось, что власти США рассчитывают уже 11 или 12 декабря начать прививать жителей страны от нового коронавируса.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия COVID-19
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