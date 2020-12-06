В МЧС рассказали, как украшать новогоднюю елку, чтобы избежать пожара

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. МЧС рекомендует на Новый год ставить елки вдали от стен и не покупать ели высотой под потолок, чтобы избежать пожара.

"Ель должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. При этом ее ветки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС в ответ на запрос.

Специалисты советуют уделять особое внимание выбору электрических гирлянд, иллюминации и елочным украшениям, все они должны иметь соответствующий сертификат качества. "Запрещается обертывать электролампы бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать иллюминацию с видимыми признаками нарушения целостности изоляции или ламп", - сказали в МЧС. В случае обнаружения нагрева проводов гирлянды и иллюминации, мигания лампочек и других неисправностей, нужно незамедлительно обесточить их, чтобы не возник пожар.

Специалисты советуют не украшать елку легковоспламеняющимися игрушками, бумагой, ватой и свечами.

МЧС в преддверии новогодних и рождественских мероприятий традиционно проводит по всей стране внеплановые проверки мест, где ожидается массовое пребывание людей, а также профилактические беседы в образовательных учреждениях с детьми и сотрудниками. Такие меры направлены на недопущения всплеска ЧС и травматизма людей, которые могут быть вызваны несоблюдением или незнанием элементарных правил пожарной безопасности.