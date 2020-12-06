Переживания из-за коронавируса могут увеличить риск возникновения панических атак

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Люди со слабой психикой прежде всего подвержены паническим атаками на фоне пандемии коронавируса, сам вирус не может провоцировать их. В качестве профилактики следует заниматься дыхательными практиками и медитацией, объяснили ТАСС ведущие клинические психологи.

"Паническая атака - не только результат действия коронавируса. Дело в механизме возникновения панических атак. Здесь следующий цикл. По неизвестной науке причине иногда появляется состояние ощущения загнанности в рамках каких-то обстоятельств. Чаще всего эти обстоятельства связаны с фобиями - навязчивыми страхами чего-то. Почему эта паническая атака происходит в первый раз - существует много предположений, но точно пока не известно", - рассказывает клинический психолог, писатель, ведущий Михаил Хорс.

По словам клинического психолога Владимира Крупина, панические атаки - это достаточно опасное явление, которое заключается в страхе за собственную жизнь. "Если человек склонен к паническим атакам, то вероятность того, что, когда у него появляется дополнительный стресс или переживание о вирусе, о котором еще так мало известно, это может усилить фон панических атак. Нужно понимать, что паническая атака - это ситуация, когда человеческой жизни ничего не угрожает в реальности, то есть ему это только кажется", - поясняет он.

Паническую атаку достаточно легко распознать, отмечает Хорс. "Биологические симптомы подступающей панической атаки следующие: ощущение удушья, учащенное сердцебиение, помутнение в глазах, излишняя скованность", - отмечает он.

Дыхательные практики и медитация как профилактика

По словам психолога, достаточно много людей сталкиваются с паническими атаками, однако их можно поделить на две группы: тех, кто придает излишнее значение своему самочувствию, и тех, кто толерантен к состоянию своего здоровья.

"Первые скорее всего войдут в цикл панических атак, и у них появится страх самого состояния панической атаки. Именно это формирует последовательные панические атаки - эти люди боятся, что они опять в это состояние войдут, страх перенапрягает нервную систему, повышается уровень кортизола, адреналина. Это, в свою очередь, приводит к очередной панической атаке. В итоге человек оказывается в этом замкнутом цикле", - пояснил он.

Как отметил психолог, вторая группа относится спокойно к своему здоровью, допускает возможность заболеть как нормальную часть жизни. "Они не склонны к ипохондрическим реакциям и могут во время своей первой панической атаки просто прожить ее, и повторение этого состояния в таком случае маловероятно. Но если оно и повторится, то они снова спокойно его воспримут", - добавил он.

В то же время существует много способов профилактики панических атак, рассказал Крупин. "Из самых известных и тех, которые показали свою эффективность, - это различные дыхательные практики, когда человек дышит в определенном ритме, договариваясь с собой, что он, например, сначала делает несколько глубоких вдохов, несколько выходов. Это поможет справиться с сильной тревогой и паническими атаками в том числе. Еще медитация - очень хороший способ профилактики большого количества разных расстройств, так что, если она вам доступна, то это здорово", - добавил он.

Обращение к психиатру

Крупин добавил, что в ряде случаев работа над паническими атаками требует обращения к психиатру. "Когда речь идет о работе с психиатром, то это, конечно, и медикаментозное вмешательство. Идет подбор препаратов, и это может быть как курс, так и препараты, которые придется принимать всю жизнь. Кроме того, он, конечно, разговаривает с пациентом, чтобы прояснить ситуацию. <...> Это миф [то, что нельзя избавиться от панических атак навсегда]", - отметил он.

По его словам, со временем при правильной самостоятельной работе или работе с врачом психика будет укрепляться. "А крепкая психика не дает паническим атакам развиваться", - подчеркнул психолог.