В лагере "Орленок" осенью отдохнули 55 детей медиков, борющихся с коронавирусом

КРАСНОДАР, 6 декабря. /ТАСС/. Всероссийский детский центр отдыха "Орленок" за осень принял 55 детей медиков, работающих с пациентами с коронавирусом в Краснодарском крае. Дети приезжали по целевой программе, которая реализуется совместно с региональным Минздравом.

"Мы не раздумывая подключились к этой программе, потому что в полной мере осознаем ее важность и необходимость. Труд медицинских работников сегодня имеет ключевое значение в жизни общества", - сказал ТАСС директор центра Александр Джеус.

В пресс-службе "Орленка" агентству уточнили, что на отдыхе дети стали участниками авторских образовательных программ, каждая из которых длилась 21 день. Они осваивали основы морских профессий, получали навыки публичных выступлений, занимались проектной деятельностью. "В "Орленке" с начала осени побывали 55 детей из семей медицинских работников Кубани. Ребята приезжают в центр в целевом порядке в рамках сотрудничества по программе помощи медикам, реализуемой Минздравом Краснодарского края", - добавили в пресс-службе.

Сейчас в "Орленке" заключительная смена года. На отдыхе - 582 ребенка из 10 регионов: Кубани, Адыгеи, Москвы и Подмосковья, Ставрополья, Красноярского края, Коми, Ростовской, Архангельской и Мурманской областей, сказали в пресс-службе.

В составе центра 10 летних и круглогодичных лагерей. Из-за пандемии с марта детские лагеря в России не принимали отдыхающих. С 1 июля при соблюдении требований Роспотребнадзора возобновили прием детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию.