МЧС России увеличивает группировку, задействованную в гуманитарной миссии в Карабахе

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. МЧС России увеличивает группировку, задействованную в гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе. Как сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС России, в регион направлены пиротехники, кинологи и психологи.

"6 декабря из Москвы вылетел самолет Ил-76 МЧС России с дополнительной группой спасателей. Сводная группировка сформирована из кинологов, пиротехников и горноспасателей центра "Лидер", связистов, специалистов Ногинского спасательного центра, а также психологов", - сказал представитель МЧС. На борту самолета также находится необходимое оборудование и три пассажирских автобуса для осуществления деятельности специалистов МЧС России в Нагорном Карабахе.

Перед отправкой спасатели прошли тестирование на отсутствие коронавирусной инфекции.

В Степанакерте развернут лагерь для долговременного базирования группировки МЧС России, которая продолжает оказывать гуманитарную помощь пострадавшим от военных действий.