На Сахалине началась вакцинация жителей от коронавируса

"Островной регион одним из первых в стране и первым на Дальнем Востоке приступил к масштабной вакцинации жителей от опасной инфекции. Сегодня утром в Южно-Сахалинск поступила партия бесплатной отечественной вакцины "Спутник V" - 300 доз. Ранее губернатор Сахалинской области провел ряд рабочих совещаний в Москве, чтобы ускорить поставку препарата на острова", - говорится в распространенном релизе.

С борта самолета вакцина сразу поступила в медицинское учреждение. Глава региона Валерий Лимаренко проконтролировал организацию процесса иммунизации в поликлинике №4. "Первыми вакцину получают медицинские работники. Эти люди находятся на передовой борьбы с инфекцией, в опасной зоне и могут заболеть в любую минуту. Рассчитываю, что в ближайшие месяцы прививку получит большое количество людей, и у нас заработает эффективный механизм защиты жителей от коронавируса", - приводятся в сообщении слова Лимаренко.

В июле Лимаренко принял участие в испытаниях вакцины "Спутник V". Глава региона сделал две прививки, через месяц, как показали анализы, у него появились антитела и выработался иммунитет к коронавирусу.

Процесс вакцинации будет многоступенчатым. Следующую партию препарата в Сахалинскую область доставят через две недели. Вместе с медиками будут прививаться учителя и работники социальных служб. Далее - в добровольном порядке остальные жители области. В ближайшее время начнется сбор данных от граждан, которые хотят получить вакцину. "Для удобства жителей будем использовать ресурс "1-300", возможно, запись проведем через портал госуслуг. Вакцинация будет бесплатной и общедоступной. Любой пациент, который получает прививку, попадет в единую федеральную базу. Это нужно для учета, а также для того, чтобы отслеживать все возможные осложнения", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Сахалинской области Владимира Кузнецова.

Для создания иммунной прослойки на островах необходимо привить около 30% всех жителей. С начала пандемии на Сахалине коронавирусом заболели свыше 12 тыс. человек, умерли девять.