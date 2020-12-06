Движение по мосту на остров Русский открыли после очистки всех вант ото льда

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке открыто в воскресенье после завершения работ по очистке вант после ноябрьского ледяного дождя.

Перед мостом со стороны центра города к этому времени скопилась пробка из желающих проехать на остров. Движение открылось в обе стороны после подготовки дорожного полотна, очистки его от упавшего с вант льда.

Как подтвердили ТАСС в пресс-службе ФКУ ДСД "Дальний Восток", которое обслуживает мост, проезд открыт для всех видов транспорта.

"Альпинисты работали в экстремальных условиях на высоте более 300 м, где порывы ветра достигали 20 м/с. Проделана колоссальная работа: в общей сложности с вант удалено около 2,3 тыс. т ледяных отложений, очищено 11 тыс. кв. м поверхности пилонов. Самоотверженный труд всех, кто работал на ликвидации последствий ЧС, позволил нам восстановить проезд по Русскому мосту", - передает пресс-служба слова директора предприятия Сергея Петраева.

Движение транспорта по мосту, который соединяет остров Русский с материковой частью Владивостока, было перекрыто 21 ноября из-за падения льда с вант на проезжую часть. Сообщение с островом, где проживает около 5,5 тыс. человек и 21 тыс. студентов Дальневосточного федерального университета, планировалось восстановить 30 ноября, после полной очистки вант от льда, однако дата открытия была перенесена.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде снега и ледяного дождя. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживает более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.