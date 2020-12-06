Опрос: почти каждый десятый россиянин планирует работать в новогодние каникулы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Большинство россиян собираются оставаться дома в новогодние каникулы, четверть собираются отправиться на дачу или навестить друзей, а почти каждый десятый заявил о планах работать в праздничные дни. Об этом свидетельствуют данные опроса, подготовленного холдингом "Ромир", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Согласно результатам, 61% опрошенных планируют провести праздники дома, 25% заявили, что поедут за город или в гости к родственникам и друзьям, 3% - в санаторий или дом отдыха, а 2% - в путешествие по России. За рубеж или на море (в пределах России) собрались всего по 1% ответивших. Работать в праздничные дни будет довольно большое количество россиян - об этом заявили 8% против 1% годом ранее.

При этом оставаться дома в первые дни 2020 года собирались 66% россиян, на дачу или в гости к друзьям и родственникам хотели отправиться 22% респондентов, работать планировали 1% опрошенных. Остальные же задумывали поездки по России или за границу.

"Рост числа работающих в дни новогодних каникул понятен, заметен рост числа врачей, которые дежурят в больницах, представителей других профессий, которые в эти месяцы активнее обеспечивают ряд наших жизненных потребностей. Они на посту", - комментирует результаты исследования основатель Mile Group, вице-президент Gallup International, доктор социологических наук Андрей Милехин.

Исследование проводилось в ноябре 2020 года среди 1 500 россиян старше 18 лет.

"Ромир" - российский независимый исследовательский холдинг, специализирующийся на маркетинговых, социально-экономических исследованиях, входит в Mile Group.