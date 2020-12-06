Кабмин выделит более 550 млн рублей на строительство новых школ в Казани и Челябинске

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым более 553 млн рублей будет направлено на строительство школ в новых жилых районах Челябинска и Казани. Об этом в воскресенье сообщается на сайте кабмина.

"Финансирование получат два региона. Более 493 млн рублей поступят в Татарстан и 60 млн рублей - в Челябинскую область. На эти деньги будут построены школы рядом с новыми жилыми комплексами. Правительство не первый раз помогает регионам в обустройстве инфраструктуры, включая возведение школ в новых жилых районах", - говорится в пояснительной записке к документу.

В июле 2020 года на эти цели уже было выделено более 6 млрд рублей. Тогда финансирование получили 20 субъектов, среди них - Татарстан, Якутия, Хакасия, Удмуртия, Крым, Марий Эл, Чечня, Югра, а также Брянская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Иркутская и Новосибирская области. В октябре 2020 года более 902 млн рублей было направлено еще семи регионам - Ингушетии, Северной Осетии, Чечне, Волгоградской, Липецкой, Самарской и Свердловской областям.

Работа ведется в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Госпрограмма призвана оказать материальную помощь на покупку жилья отдельным категориям граждан. Главным распорядителем бюджета и ответственным за исполнение программы выступает Министерство строительства и ЖКХ России.