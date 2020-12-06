В Хабаровском крае примут меры для защиты петроглифов Сикачи-Аляна

ХАБАРОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил региональному правительству разработать меры по охране петроглифов у национального села Сикачи-Алян. Об этом сообщается на сайте краевого правительства по итогам поездки Дегтярева в село.

"Поручаю региональным министерству культуры, министерству природных ресурсов, администрации Хабаровского района представить предложения, как именно мы можем здесь помочь. Хабаровский край - большая многонациональная семья, здесь ко всем относятся с уважением и чтят традиции", - приводятся в сообщении слова Дегтярева.

Петроглифы Сикачи-Аляна - наскальные изображения на поверхности базальтовых валунов, которые датируются XII-IX тысячелетиями до н. э. В 2003 году они внесены в предварительный список культурного наследия ЮНЕСКО. В 2019 году петроглифы у села Сикачи-Алян получили статус особо ценного объекта культурного наследия, это первый на Дальнем Востоке объект, внесенный в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.

По оценке ученых, возле Сикачи-Аляна находятся самые древние из обнаруженных на Дальнем Востоке петроглифов. На базальтовых камнях, оставшихся после извержений вулканов, высечены лица людей, изображения животных, узоры и знаки. Камни находятся на берегу Амура. Нередко туристы и рыбаки оставляют возле них мусор, жгут костры, на некоторых валунах вандалы сделали современные надписи и рисунки, где-то с повреждением поверхности камня. Влияют и природные факторы, так, во время ледохода валуны с петроглифами перемещаются и переворачиваются, их сносит на дно реки, сообщал ТАСС ранее заведующий сектором археологии краевого центра охраны памятников истории и культуры Артур Ласкин. Отмечается заиливание, растрескивание. Сейчас место не охраняется и нет соответствующей туристической инфраструктуры.

"Правительство края всегда поддерживает региональную ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, которая не только занимается защитой прав и интересов коренных народов, но и способствует сохранению уникальной культуры, древних промыслов и традиций. В поездках по краю мне уже удалось побывать в нескольких музеях и культурных центрах, где хранят историю дальневосточных этносов. А музей под открытым небом Сикачи-Алян - особенная гордость Дальнего Востока и часть мирового культурного наследия", - цитирует пресс-служба Дегтярева.