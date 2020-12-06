Проект "Лаборатория креативных индустрий" в странах БРИКС запустят весной 2021 года

УЛЬЯНОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Представители стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) смогут принять участие в проектах "Лаборатории креативных индустрий" с весны 2021 года. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела международной деятельности Федерального агентства по делам молодежи Татьяна Селиверстова.

Инициатива создания проекта исходит от России. С его помощью страны БРИКС намерены обмениваться опытом в сфере искусства, дизайна и градостроения, проводить студенческие обмены в направлении креативных индустрий, а также обмены между предпринимателями.

"Для нас очень важно создавать площадки по разным направлениям: предпринимательство, креатив, арт-индустрия, и чтобы под каждым направлением были конкретные проекты. Лаборатория - один из таких проектов. Мы планируем весной 2021 года уже провести первое мероприятие, первые образовательные сессии в онлайн или офлайн формате; все будет зависеть от эпидемической обстановки", - сказала собеседница агентства.

Селиверстова уточнила, что лаборатория не будет закреплена в каком-то определенном месте. "Так будет называться проект. Он будет состоять из молодежных лагерей, которые будут носить характер приглашения международного сообщества, которое задействовано в креативных индустриях. Это будет в том числе программа содействия установлению прямых контактов между молодыми предпринимателями, которые работают в этой области", - пояснила она.

По словам собеседницы агентства, предполагается также организовывать поездки групп молодежи по странам БРИКС для того, чтобы они совместно возводили арт-объекты, создавали интересные архитектурные решения. Специалисты будут обучать молодых людей работе в группах.

"Мы хотим приглашать ведущих экспертов по креативным индустриям из стран БРИКС, чтобы эксперты работали с этими молодыми талантливыми людьми из этих направлений. И потом результирующая часть - создание какой-то инфраструктуры, арт-объектов, каких-то решений, создание каких-то проектов, которые бы уже могли на уровне минстроев реализовывать. Допустим, создание какой-то совместной группы дизайнеров, которые могли бы работать над образом стран БРИКС с точки зрения каких-то креативных подходов и решений", - отметила она.