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Пандемия COVID-19

Число умерших из-за коронавируса в России за неделю превысило показатели за весь сентябрь

При этом условная летальность заболевания по итогам недели почти не изменилась, увеличившись с 1,74% до 1,75%

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за семь дней возросло на 191 454, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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Это превысило показатели сентября (180 967 случаев заражения) и августа (155 338) и вплотную подобралось к уровню июля, когда за месяц в стране выявили 192 132 заболевших.

Кроме того, количество выявленных случаев оказалось на 6,4% больше, чем на прошлой неделе, когда штаб сообщал о 179 987 инфицированных.

Число летальных исходов за неделю также обновило максимум, составив 3 614 против 3 348 в предыдущие семь дней. Это больше, чем штаб зарегистрировал за весь сентябрь - с 1 по 30 сентября он отчитался о 3 546 умерших.

При этом условная летальность заболевания по итогам недели почти не изменилась, увеличившись с 1,74% до 1,75%.

Рекордно высоким оказалось и число выздоровевших - за семь дней в России выписали 176 281 пациента против 166 014 в предыдущий аналогичный период. Доля уже вылечившихся россиян после долгого падения в предыдущие месяцы продолжает расти: если в прошлое воскресенье она составляла 77,6%, то в это - 78,4%.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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