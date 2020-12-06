В РФ выявили 29 039 заразившихся коронавирусом за сутки. Это новый максимум за пандемию

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 29 039, что стало новым максимумом с начала пандемии. Это следует из опубликованных в воскресенье данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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Прежний максимум был зарегистрирован в субботу - 28 782 случая.

В общей сложности в России, по данным штаба, заразились 2 460 770 человек.

Новые 7 512 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки. Всего с начала пандемии в столице выявили 647 562 заразившихся.

Днем ранее в Москве был выявлен максимум - 7 993 случая заражения. Прирост новых случаев, по данным штаба, составил 1,2%. В столице продолжают лечение 147 369 человек.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском АО (0,2%), Ханты-Мансийском АО, Республике Дагестан (по 0,6%), Республике Марий Эл, Кабардино-Балкарии, Ямало-Ненецком АО, Оренбургской области и Республике Калмыкия (по 0,7%).

В частности, за сутки были выявлены 3 753 новых случая в Санкт-Петербурге, 1 295 - в Московской области, 880 - в Псковской области, 484 - в Нижегородской области, 469 - в Республике Карелия.

В настоящее время в России продолжает лечение 479 891 человек.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 21 342. Всего уже выздоровели 1 937 738 человек.

Согласно данным штаба, доля вылечившихся снизилась до 78,7% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 903 пациента в Санкт-Петербурге, 774 - в Московской области, 519 - в Якутии, 451 - в Воронежской области, по 401 - в Архангельской и Тюменской областях.

За сутки в Москве были выписаны по выздоровлению 5 536 пациентов, зарегистрированы 72 летальных исхода.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 457 против 508 днем ранее. Всего от инфекции умер 43 141 пациент.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 1,75%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 47 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 28 - в Московской области, 22 в Ростовской области, 19 - в Воронежской области, по 15 - в Свердловской и Нижегородской областях.

За все время в Москве вылечились 490 844 человека, 9 349 умерли.