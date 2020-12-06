Путин поздравил Владимира Наумова с днем рождения

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста СССР Владимира Наумова с днем рождения. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Вы по праву принадлежите к плеяде выдающихся деятелей кинематографа и отечественной культуры. Ваши режиссерские работы - яркие, талантливые, глубокие - всегда становились настоящим, большим событием. И сегодня они по-прежнему являются признанным образцом высокого профессионального мастерства и безупречного художественного вкуса", - отметил глава государства.

Владимир Наумов - советский и российский режиссер и сценарист, народный артист СССР (1982). Автор сценария и режиссер фильмов "Тегеран-43", "Бег", "Легенда о Тиле", сценарист лент "Карнавал", "Мир входящему" и других. Лауреат Государственной премии СССР (1985).

6 декабря Наумову исполняется 93 года.