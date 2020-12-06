В России за неделю выявили почти столько же заразившихся коронавирусом, сколько в июле

С 30 ноября по 6 декабря штаб сообщил о 191 454 новых случаях заражения, что на 6,4% превысило показатели прошлой недели и оказалось больше, чем в сентябре, когда стало известно о 180 967 инфицированных, и августе, когда выявили 155 338 заболевших. Примерно столько же заразившихся - 192 132 - выявили в стране за весь июль.

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Число выявленных на этой неделе в России случаев заражения коронавирусом почти сравнялось с показателями за весь июль, а количество умерших оказалось больше, чем в сентябре, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Суточные максимумы по числу заболевших обновлялись трижды: в четверг (28 145), субботу (28 782) и воскресенье (29 039).

В общей сложности, по данным штаба, в стране заразились 2 460 770 человек - почти 1,7% населения.

При этом коэффициент распространения коронавируса, по подсчетам ТАСС, за неделю немного снизился - с 1,09 в прошлое воскресенье до 1,08 в это, а в четверг впервые за долгое время опускался ниже 1.

В пересчете на 100 тыс. жителей в России на этой неделе регистрировали в среднем 18,6 новых случая заражения в сутки. Выше всего заболеваемость оказалась в Карелии (73,4), Санкт-Петербурге (68,8), Москве (54,75).

Выздоровевшие

С 30 ноября по 6 декабря выписали 176 281 пациента против 166 014 в предыдущие семь дней. В общей сложности уже вылечились 1 937 738 россиян.

Доля выздоровевших продолжает расти и за неделю увеличилась с 77,6% до 78,4%.

Шесть раз за семь дней в стране выписывали более 20 000 вылечившихся в сутки, нынешний максимум - 29 502 выздоровевших - был зарегистрирован в четверг.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло на 11 559, до 479 891, следует из данных штаба.

Умершие

Штаб с 30 ноября по 6 декабря сообщил о 3 614 умерших из-за нового заболевания против 3 348 на прошлой неделе, что стало очередным максимумом с начала пандемии. За одну неделю в России умерли больше пациентов с коронавирусом, чем за весь сентябрь, следует из сводок оперативного штаба.

Пять раз за семь дней число летальных исходов превышало 500. Максимум - 589 смертей за сутки - был зафиксирован в среду.

Всего в стране, по данным штаба, умер 43 141 человек. Условная летальность новой инфекции почти не изменилась, увеличившись за неделю с 1,74% до 1,75%.

При этом следует иметь в виду, что информация штаба является неполной и не учитывает уточненную статистику по смертности за предыдущие месяцы.

География

Основным очагом эпидемии остается Москва, где за семь дней выявили 48 349 случаев заражения против 45 500 неделей ранее. Таким образом, на столицу пришлось около 25,3% всех заболевших в России за этот период, как и за предыдущий.

В Санкт-Петербурге рост числа выявляемых случаев резко замедлился - там подтвердили 25 937 случаев, тогда как на прошлой неделе - 24 278. На город пришлись чуть более 13,5% новых случаев в стране.

Третий крупнейший очаг - Подмосковье, где зарегистрировали 8 273 инфицированных, на 15,5% больше, чем неделей ранее. В Московской области подтвердили 4,3% всех случаев заражения в России за эти семь дней.

Среди федеральных округов сложнее всего ситуация по-прежнему в Северо-Западном, однако число выявленных там заболевших превысило показатели предыдущих семи дней только на 10,4% (против 32% по итогам прошлой недели). Вспышки заболеваемости фиксируются практически во всех регионах округа - так, в Псковской области за минувшие сутки выявили сразу 880 новых случаев.

На Северном Кавказе прирост относительно предшествующих семи дней составил 9,7%, в первую очередь за счет вспышки в Чечне, в Центральной России - 7,4%, в Южной - 6,8%. В Приволжье и на Урале темпы распространения инфекции замедляются, и показатели прошлой неделе были превышены только на 4,1% и 3,9% соответственно. В Сибири и на Дальнем Востоке впервые за долгое время за эти семь дней выявили меньше заболевших, чем за предыдущие, - на 1,1% и 0,4%.