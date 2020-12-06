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Пандемия COVID-19

Главврач Филатовской больницы дал прогноз окончания эпидемии в России

По мнению Валерия Вечорко, инфекция может отступить в конце следующего года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Отступление пандемии коронавирусной инфекции в России возможно в конце следующего года, заявил главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко в интервью программе "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия-1".

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"Ближе к лету 21-го года какое-то ослабление [коронавируса], я так думаю. Потому что мы уже начинаем вакцинировать, довольно приличная часть [россиян] уже соприкоснется с вирусом. Я думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 66,5 млн человек, свыше 1,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 460 770 случаев заражения, выздоровели 1 937 738 человек, умер 43 141. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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