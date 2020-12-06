Украина запретила въезд российскому рок-музыканту Петру Мамонову

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Украинские пограничники не пустили в страну двух граждан России, одним из которых оказался рок-музыкант, участник группы "Звуки Му" Петр Мамонов. Запрет обоснован посещением ими Крыма, сообщила в воскресенье пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Пограничники запретили въезд на Украину российскому рок-музыканту", - говорится в сообщении. При этом пограничное ведомство уточнило, что им является участник группы "Звуки Му", актер и радиоведущий", а также разместило фотографию паспорта, в котором просматривается подпись Мамонова.

В Госпогранслужбе уточнили, что инцидент произошел накануне в расположенном под Киевом международном аэропорту. "Вчера в аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров авиарейса из Турции пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" остановили двух граждан РФ", - отметили в пресс-службе, добавив, что музыкант "вместе с гражданкой РФ направлялся на Украину якобы в личных целях".

Обоим был запрещен въезд в страну на три года. Причиной этого названо нарушение порядка въезда - выезда в Крым. "Граждане РФ выбыли назад обратным авиарейсом", - проинформировали пограничники. Издание "Украинская правда" уточнило со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, что инцидент в аэропорту действительно касается Мамонова.

По данным Службы безопасности Украины (СБУ), в течение 2019 года пограничники не впустили в страну более 7 тыс. россиян. Как пояснили в СБУ, отказ выдавался на основании наличия запрета въезда в страну, превышения срока пребывания, а также информации о посещении неподконтрольных Киеву территорий.

После госпереворота на Украине в 2014 году власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.