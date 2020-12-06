В Минпросвещения оценили результаты итоговых контрольных работ школьников

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Пробелы в знаниях школьников не были выявлены по итогам всероссийских проверочных работ (ВПР), которые прошли в начале текущего учебного года. Об этом заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире программы "Время" на Первом канале.

"Мы не видим серьезных отклонений в худшую сторону по сравнению с тем, как ВПР показывали предыдущий год. Сохраняется устойчивый тренд. Все-таки несмотря на то, что была такая сложная весна в предыдущем учебном году, провалов нет", - сказал он.

Глушко также опроверг слухи, что дистанционное обучение после окончания пандемии навсегда вытеснит очное. "Раз и навсегда - такого быть не может в принципе. Никогда и нигде это не обсуждалось. Наоборот, мы говорим везде, что никогда этого не допустим. Наша главная задача в организации работы школ - чтобы школы работали в очном, стандартном формате", - пояснил замглавы Минпросвещения.

Всероссийские проверочные работы проходили в школах с 14 сентября по 12 октября. В них приняли участие более 7 млн учащихся из 37 тыс. школ.

ВПР - это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.