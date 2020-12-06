В РФ будут ежегодно увеличивать число бюджетных мест по медицинским и IT-cпециальностям

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Минобрнауки России намерено ежегодно до 2024 года увеличивать число бюджетных мест в региональных вузах, в частности, основными направлениями станут медицина, IT и образование. Об этом заявил в воскресенье министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"В этом учебном году 11 400 [бюджетных мест] было добавлено, и теперь до 2024 года будет ежегодно количество бюджетных мест увеличиваться. Если брать специальности, направления и примерно тенденции, в основном это IT, здравоохранение - подготовка медиков, врачей, и в области образования - подготовка учителей… При этом мы не сократили количество бюджетных мест в наших столицах, в Питере и Москве, а все увеличение пошло в регионы", - сказал он.

Министр отметил, что к середине мая произойдет распределение, и вузы будут знать, сколько у них будет бюджетных мест в 2022 году. При этом на 2021 год вузам добавили 35 тыс. бюджетных мест.

Стоимость обучения

Решение о неповышении стоимости обучения в российских вузах в будущем учебном году планируется обсудить весной 2021 года, зявил Фальков.

"Я думаю, что это решение будет принято где-то в апреле - мае исходя из той ситуации, в которой мы будем находиться. Но тут надо не только пандемию коронавируса принимать во внимание, надо принимать общую экономическую ситуацию в целом", - заявил Фальков.

Говоря о снижении стоимости обучения, министр заявил, что его нужно увязывать с качеством. "Если вуз удаленно обеспечивает качество образования, то и оснований нет для снижения стоимости", - пояснил Фальков.

В сентябре текущего года министр сообщал, что большинство российских вузов прислушалось к рекомендации Минобрнауки РФ не повышать цену за обучение.