Зимнюю сессию в вузах России не планируют отменять

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Зимнюю сессию в вузах отменять не планируется, пока мы ориентируемся провести ее в онлайн-формате. Об этом заявил в воскресенье министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Не отменим [зимнюю сессию]. Другой вопрос - как она пройдет. Пока мы ориентируемся, и у нас есть приказ для вузов Минобрнауки и рекомендации для других вузов о том, чтобы сессия прошла в онлайн-формате" - сказал он.

Министр отметил, что для контроля студентов на экзаменах используется прокторинг - система распознавания лица и идентификации личности. По его словам, она очень активно работала и летом.

Дистанционное обучение

Порядка 37% российских вузов и их филиалов на данный момент полностью перешли на дистанционное обучение в связи с ситуацией с коронавирусом, заявил Фальков.

"37% вузов и филиалов, по существу, организовали обучение полностью удаленно. Это, если быть точным, 478 вузов и филиалов", - сказал Фальков.

Глава Минобрнауки отметил, что считает этот показатель достаточно большим. Всего в России 1 287 вузов и филиалов.

Ранее Минобрнауки РФ в связи с пандемией распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля. Университетам в регионах рекомендовано принять аналогичное решение исходя из ситуации в каждом отдельном субъекте РФ.

Число отчисленных

Всего 2,5 тыс. иностранных студентов отчислилось с начала нового учебного года из вузов России, рассказал Фальков.

"Не наблюдаем принципиальной разницы между 2019 и 2020 годами. Надо сказать, <...>, что и по количеству поступивших в российские вузы, несмотря на то, что год особый, коронавирусный, разница всего 3 тыс. Если в прошлом году поступила 101 тыс., в этом - 98 тыс. иностранцев <…> В период с 1 сентября по 30 ноября <...> этого года отчислилось 2,5 тыс. студентов. Мы взяли первые 50 вузов, где учатся больше всего иностранцев", - сказал он.

Фальков отметил, что разница в количестве отчислившихся между 2019 и 2020 годами в этих вузах составляет не более 10 человек. "При этом, если посмотреть внутри, то есть вузы, где чуть больше отчислились, а есть, где, наоборот - меньше", добавил он, сообщив, что в РУДН в прошлом году было отчислено 562 человека, а в этом - 534.