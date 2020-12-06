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Рейс из Волгограда в Москву отменили по техническим причинам

Рейс осуществляет авиакомпания "Аэрофлот"

ВОЛГОГРАД, 6 декабря. /ТАСС/. Рейс СУ1181 из Волгограда в Москву не вылетел из аэропорта по техническим причинам, пассажиры отправлены другим рейсом, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта в воскресенье.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, самолет из Волгограда в Москву должен был отправиться в 06:55 (05:55 мск).

"Рейс СУ1181 по техпричине отменен. Пассажиры отправлены рейсом СУ1759, вылет в 12:35", - говорится в сообщении пресс-службы.

Предположительное время отправки самолета - 03:00 (02:00 мск). Согласно данным онлайн-табло, рейс осуществляет авиакомпания "Аэрофлот".

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