Рейс из Волгограда в Москву отменили по техническим причинам

ВОЛГОГРАД, 6 декабря. /ТАСС/. Рейс СУ1181 из Волгограда в Москву не вылетел из аэропорта по техническим причинам, пассажиры отправлены другим рейсом, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта в воскресенье.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, самолет из Волгограда в Москву должен был отправиться в 06:55 (05:55 мск).

"Рейс СУ1181 по техпричине отменен. Пассажиры отправлены рейсом СУ1759, вылет в 12:35", - говорится в сообщении пресс-службы.

Предположительное время отправки самолета - 03:00 (02:00 мск). Согласно данным онлайн-табло, рейс осуществляет авиакомпания "Аэрофлот".