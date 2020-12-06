Четыре отдаленных таежных села в Омской области получат мобильную связь до конца года

ТАСС, 6 декабря. Села Омской области, расположенные в самых отдаленных северных таежных районах, получат мобильную связь, все базовые станции введут в эксплуатацию не позднее 25 декабря, сообщает в воскресенье пресс-служба Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития региона.

Вопрос о распространении сотовой связи и интернета в селах региона получил развитие после того, как в ноябре житель села Станкевичи Алексей Дудоладов разместил в TikTok обращение к губернатору Александру Буркову, рассказав, что не может учиться удаленно в институте - в деревне нет качественного интернета, поэтому приходится залезать на березу, чтобы поймать сигнал и выйти на связь. После этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов проработать конкретную программу по цифровизации на ближайшие два года для ликвидации "цифрового неравенства", чтобы избежать таких случаев.

"В самых северных таежных селах - Малая Бича и Большая Бича Усть-Ишимского района - установлены базовые станции сотовой связи. Вышки появились и в удаленных селах Петрово Тевризского района и Паново Крутинского района. Работы идут в рамках госпрограммы цифрового выравнивания на средства из бюджета региона - в этом году на эти цели направлено 10,8 млн рублей. Все базовые станции полностью введут в эксплуатацию не позднее 25 декабря 2020 года", - сообщает пресс-служба.

Жители четырех сел - в общей сложности 2 101 человек - получат возможность пользоваться услугами сотовой связи и интернетом четвертого поколения.

20 ноября ТАСС сообщал, что власти Омской области запланировали до конца года разместить усилитель сигнала и дополнительный передатчик в деревне Станкевичи. Также сообщалось, что в этом году с помощью субсидий сотовую связь и Интернет получат четыре деревни, в планах на будущий год - еще три крупных деревни. Планируется, что еще шесть деревень с населением более полутысячи человек обеспечат связью за свой счет частные операторы.