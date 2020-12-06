Организаторов концертов в Петербурге обязали сообщать властям число зрителей и их возраст

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Комитет по культуре Санкт-Петербурга обязал всех организаторов массовых мероприятий, таких как театральные представления и концерты, обосновывать численность зрителей, а также сообщать властям возраст присутствующих в залах. Такие изменения внесены в порядок согласования культурных мероприятий в городе, сообщили в комитете в воскресенье.
"Заявителю (организатору) необходимо обосновать численность посетителей мероприятия и информировать об их возрасте, так как с 4 декабря запрещается доступ лиц до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами и иными организациями исполнительских искусств", - говорится в сообщении в официальном паблике комитета в соцсети "ВКонтакте".
В комитете также отметили, что, согласно действующим в Петербурге ограничениям из-за коронавируса, заполняемость залов с 4 декабря не может превышать 25%, однако окончательное число зрителей, которых смогут допустить на мероприятие, будет определяться решением комитета. "Комитет по культуре определяет максимально допустимое количество посетителей мероприятия, исходя из конструктивных и иных особенностей места его проведения, наличия необходимого оснащения и достаточных сил и средств, обеспечивающих выполнение требований, предусмотренных постановлением", - отмечается в сообщении.
В конце ноября в Ледовом дворце Петербурга, который занимает второе место по числу заражений коронавирусом среди регионов России, выступил рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста. Выступление вызвало широкий общественный резонанс после опубликования видеозаписей с концерта в сети. В частности, бросилось в глаза большое количество зрителей. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила территориальному ведомству по Санкт-Петербургу уточнить детали проведения концерта.
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Ведомство после этого составило протокол, поскольку на концерте была толпа зрителей, а организаторы не смогли обеспечить их нахождение на местах. Ледовый дворец, где проводился концерт, был закрыт, а материалы проверки были переданы в суд. В пятницу Невский районный суд оштрафовал администрацию Ледового дворца на 480 тыс. рублей. Представители Роспотребнадзора при этом просили закрыть арену до середины января, однако судья решила ограничится штрафом.
Сам Вакуленко в видеообращении в социальных сетях заявлял, что противоэпидемиологические меры на концерте соблюдались, а зрителям на входе выдавали средства защиты.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также установил личную ответственность чиновников за нарушение правил санитарной безопасности на мероприятиях в городе, председателю комитета по культуре Петербурга Константину Сухенко был объявлен выговор.