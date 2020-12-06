Вопрос о гражданстве РФ итальянца, просившего о нем Путина, решат в ближайшее время

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Руководство МВД в Красноярском крае встретилось с итальянским преподавателем и волонтером Валерио Дзанетти, желающим получить российское гражданство и попросившим помощи в этом вопросе у президента РФ Владимира Путина. Итальянцу разъяснили порядок предоставления документов и пообещали решить вопрос о гражданстве максимально быстро, сообщается в воскресенье на сайте "МВД-медиа" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

"В Красноярске прошла встреча руководства управления по вопросам миграции краевого главка с Валерио Дзанетти. Начальник УВМ ГУ МВД России по региону полковник полиции Елена Сидельникова разъяснила порядок приема в российское гражданство и перечень необходимых документов. Достигнута договоренность, что итальянский волонтер в ближайшее время представит все документы, после чего вопрос о его приеме в гражданство в РФ будет рассмотрен в возможно короткий срок", - говорится в сообщении.

Во время встречи Путина с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России" 5 декабря к президенту обратился итальянец Валерио Дзанетти, живущий и работающий в России. Он сообщил, что мечтает о гражданстве РФ. Путин обещал помочь ему получить российское гражданство. Итальянец живет в Красноярском крае восемь лет. Несколько лет преподавал иностранные языки в одном из вузов Красноярска. Активно участвует в волонтерском движении.