Памятник Виктору Понедельнику установят на входе в академию футбола в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря. /ТАСС/. Ростовская академия футбола, носящая имя Виктора Понедельника, установит памятник чемпиону Европы 1960 года. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор академии Леонид Никонов.

Понедельник умер 5 декабря в возрасте 83 лет. На протяжении карьеры спортсмен выступал за ростовские "Ростсельмаш" и СКА. В составе сборной СССР в 1960 году он стал победителем первого в истории чемпионата Европы.

"Мы планируем при входе установить памятник Виктору Понедельнику во весь рост. Его созданием займется известный донской скульптор Константин Чернявский", - сообщил собеседник агентства.

Академия футбола будет воспитывать новые поколения футболистов на примере чемпиона Европы 1960 года, рассказал генеральный директор академии Леонид Никонов.

"Очень важно, на каких примерах мы воспитываем нашу молодежь. Виктор Понедельник является достойным примером, на котором мы будем воспитывать тех, кто, возможно, станут игроками ведущих российских клубов и национальной сборной, - рассказал Никонов. - Человек жив, пока о нем помнят. Памятник будет напоминать нашим воспитанникам о том, каким должен быть игрок, футболист, добившийся в своей жизни действительно высоких результатов".

Никонов напомнил, что 15 лет назад Понедельник дал свое согласие присвоить его имя детской футбольной академии в Ростове-на-Дону, которая создавалась при поддержке бизнесмена и мецената Ивана Саввиди. Сегодня в академии занимаются около 250 воспитанников в возрасте от 4 до 20 лет.

В новость были внесены изменения (16:00 мск) - добавлены подробности