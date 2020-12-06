Экс-глава ООО "Нижегородское авиационное общество" Клепалов умер в СИЗО в Москве

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Бывший директор ООО "Нижегородское авиационное общество" Василий Клепалов, обвиняемый по делу о взятке, умер в СИЗО "Бутырка" в Москве. Об этом ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

"Как рассказали мне сотрудники "Бутырки", в СИЗО произошла смерть 66-летнего Василия Клепалова, экс-главы "Нижегородского авиационного общества". Смерть произошла в результате болезни", - сказала она, не уточнив подробностей.

Клепалов проходил по делу о взятках чиновникам из Минпромторга. По данным Главного следственного управления СК по Москве, в отношении сотрудника Минпромторга и трех посредников расследуется уголовное дело по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки"), ч. 5 ст 291 ("Дача взятки") и ч. 4 ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве") УК РФ.

Со слов источника, знакомого с материалами дела, две переданные чиновнику Минпромторга взятки были предназначены для получения генеральным директором ООО "Нижегородское авиационное общество" Василием Клепаловым разрешения на вывоз имущества компании в Азербайджан и лицензии на один из видов техники компании.