Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с девочкой, раненной из травматического оружия

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Жизни девочки, которую сотрудник полиции ранил из травматического пистолета на юге Москвы, ничего не угрожает, ситуация находится под контролем. Об этом в воскресенье сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"Мы знаем об этой ситуации. Сейчас работают следователи. Мы с ними на связи. Жизни ребенка ничего не угрожает", - сказала Ярославская.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ сообщили ТАСС, что сотрудник полиции ранил из травматического пистолета девочку на юге Москвы. Во время инцидента мужчина не находился при исполнении служебных обязанностей, в отношении него возбудили уголовное дело.

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова уточнила, что стрелявший полицейский в настоящее время задержан, с ним проводятся следственные действия.