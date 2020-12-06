Новый максимум, зимняя сессия и прогноз врача. Главное о коронавирусе за 6 декабря

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 2 460 770 случаев заражения, из них новых — 29 039 (новый максимум). За сутки умерли 457 человек, за весь период — 43 141.
- За неделю в стране выявили почти столько же заразившихся, сколько в июле, а число умерших из-за коронавируса превысило показатели за весь сентябрь.
- Эпидемия в России может отступить к концу 2021 года, считает главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко.
- Зимнюю сессию в вузах отменять не планируется, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Москва
- Всего зафиксировано 647 562 случаев заражения, из них новых — 7512. Госпитализированы 1404 пациента.
Мир
- Всего зафиксировано более 66,5 млн случаев заражения, умер 1 528 868 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).